Successo per “Itinerando Vacanze” alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli

di Nicoletta Toselli

NAPOLI – Grande successo per Itinerando Vacanze, la guida turistica della Provincia di Cosenza e del Parco Nazionale del Pollino, che ha riscosso interesse alla XXVIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), svoltasi dal 13 al 15 marzo a Napoli. Presente nello stand della Regione Calabria, la guida, giunta alla sua dodicesima edizione, si conferma uno strumento essenziale per la promozione del territorio, apprezzata per la ricchezza di informazioni e punti di interesse che ogni anno offre ai visitatori.

L’evento ha rappresentato anche l’occasione per presentare la nuova versione digitale della guida: Itinerando App. Disponibile gratuitamente per tutti gli smartphone, l’applicazione consente di esplorare itinerari tematici, scoprire eventi e aggiornamenti in tempo reale, rendendo l’esperienza di viaggio ancora più interattiva e accessibile.

Walter Tarantino, ideatore del progetto nato dodici anni fa, ha espresso orgoglio per il percorso compiuto e per il ruolo che Itinerando Vacanze continua a svolgere nella valorizzazione delle eccellenze locali. “Il nostro obiettivo è promuovere un turismo di qualità, creando sinergie con enti pubblici e privati per fare rete e dare sempre maggiore visibilità al nostro straordinario territorio”, ha dichiarato.

Con una proposta sempre più innovativa e completa, Itinerando Vacanze si conferma dunque un punto di riferimento per chi desidera scoprire le meraviglie della Calabria, unendo tradizione e modernità al servizio del viaggiatore.