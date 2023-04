Successo per l’ 8^ edizione di Hospitality Restart Tropea

Sui turismi non si può più improvvisare o navigare a vista. Servono formazione continua, conoscenza dei dati e dei trend che sono dinamici ed in continua evoluzione; strategie di medio e lungo periodo; la consapevolezza che il successo o l’insuccesso di una destinazione deve e può dipendere da tutti gli attori dell’accoglienza. Basta anche l’errore di uno solo per compromettere in negativo la reputazione conquistata.

Eventi come l’Hospitality Restart Tropea, unico del genere in Calabria – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – restituiscono il termometro di come questa responsabilità sia avvertita, incoraggiata e condivisa dagli operatori dell’accoglienza locali che hanno partecipato numerosi anche a quest’ottava edizione promossa ed egregiamente organizzata dall’Associazione Albergatori Tropea – Asalt, sodalizio guidato dal presidente Massimo Vasinton, che raccoglie quasi tutte le strutture ricettive del Principato.

Accompagnare il percorso di destagionalizzazione dell’offerta turistica che stiamo ridisegnando per rendere la nostra destinazione sempre più attrattiva e fruibile 365 giorni l’anno da un target sempre più internazionale e responsabile; partecipare da protagonisti alle occasioni di incontro e di promozione dell’Esperienza Tropea. Sono, questi, obiettivi strategici che condividiamo – aggiunge il Primo Cittadino – con la rete imprenditoriale locale, alla quale si deve sicuramente la crescita della reputazione della nostra destinazione. Con una consapevolezza che ormai dovrebbe essere avvertita allo stesso modo in tutti i territori calabresi: con approssimazione non si va da nessuna parre e senza formazione diffusa – conclude Macrì – tutti gli sforzi per costruire una destinazione rischiano di essere vanificati.

Macri coglie l’occasione per complimentarsi con gli organizzatori per aver confermato anche per questa edizione, rigorosamente gratuita per i suoi partecipanti un’esperienza formativa coinvolgente, stimolante ed utile per la crescita personale e professionale, con il contributo e la partecipazione di relatori qualificati come Salvatore Ballone – Expedia Group, Ugo Albanesi – Passepartout spa, Stefano Sciamanna – Lybra Tech, Letizia Scandelli – BeSafe Rate, Francesco Gazzola – Scalapay, Roberto Santacecca – Vuit, Simona Ali e Dante Gallo – Booking.com