Successo per la 2° edizione della Sagra della Carne di Capra e maccheroni a S. Elia di Lazzaro

Il 16 agosto 2024, presso il Largo Francesco Giorgino, in contrada Sant’Elia a Lazzaro, si è tenuta la seconda edizione della Sagra della Carne di Capra e maccheroni, organizzata dal Condominio Sant’Elia (gruppo spontaneo di abitanti del Rione).

Questa manifestazione, che ha visto una calorosa partecipazione, è diventata ormai un appuntamento fisso dell’estate, unendo tradizione, gusto e convivialità in un’atmosfera familiare e accogliente.

Il Condominio Sant’Elia da un paio di anni si impegna con passione per ravvivare la vita del rione attraverso iniziative che promuovono il coinvolgimento della comunità locale.

Oltre alla Sagra della Carne di Capra, sono numerose le attività che hanno contribuito a creare un forte senso di appartenenza e collaborazione tra i residenti, come la pulizia delle strade del quartiere, l’abbellimento delle vie con fiori e decorazioni, la distribuzione dei tradizionali panini con le frittole durante il periodo di Carnevale e altre iniziative volte a stimolare il confronto e la partecipazione.

Quest’anno, la sagra ha richiamato un gran numero di persone che si sono ritrovate per assaporare i prelibati maccheroni conditi con il ricco sugo di capra, accompagnati dall’immancabile carne di capra, cucinata secondo le antiche ricette della tradizione.

Ad arricchire ulteriormente la serata, dell’ottimo vino locale e un dolcino finale hanno deliziato i palati dei presenti, rendendo l’esperienza gastronomica ancora più completa. L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: canti, balli, risate e momenti di condivisione hanno riempito la piazza, regalando a tutti i partecipanti una serata indimenticabile.

Il successo dell’evento dimostra come iniziative di questo tipo siano essenziali per fortificare il senso di appartenenza e l’identità collettiva dell’intero Comune di Motta San Giovanni e rafforzare i legami tra i membri della comunità, offrendo loro non solo momenti di svago, ma anche occasioni per riscoprire tradizioni che rischiano di perdersi nella frenesia della vita quotidiana.

Grazie al lavoro e all’impegno costante del Condominio Sant’Elia, la Sagra della Carne di Capra e maccheroni è diventata un evento atteso e apprezzato non solo dai residenti, ma anche dai tanti visitatori e turisti che, ogni anno, scelgono di partecipare per gustare i sapori autentici della cucina locale e immergersi in un clima di genuina socialità.

La serata del 16 agosto 2024 è stata senza dubbio un trionfo, lasciando già alte aspettative per l’edizione del prossimo anno.

Un grazie speciale va a tutti coloro che, con il loro contributo, hanno reso possibile questo evento e che continuano a credere nel valore della partecipazione attiva e del dialogo all’interno della comunità.

Condominio S. Elia