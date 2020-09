Successo per la prima edizione del Motospritz, evento benefico della delegazione Moto Club Polizia di Stato di Reggio Calabria

Condividi

La delegazione di Reggio Calabria ha organizzato il 1°Motospritz. L’evento svoltosi venerdi 18 settembre presso la Pizzeria la luna e lo Gnac di Cannitello, aveva come finalità una raccolta fondi per il Piano Marco Valerio, un contributo da destinare ai figli, malati cronici, dei poliziotti.

La serata conviviale ha riscosso un notevole successo grazie anche alla sensibilità e alla generosità dei partecipanti. Nel corso della stessa sono state infatti raccolte 400,00 euro che verranno totalmente devolute al Piano Marco Valerio.

La delegazione di Reggio Calabria del Moto Club Polizia di Stato oltre ad accomunare poliziotti e cittadini nel nome dalla passione per le moto e per il moto turismo, si pone come ulteriore e fondamentale obiettivo quello di donare in beneficenza l’intero ricavato delle varie attività che vengono organizzate durante la stagione motociclistica.

Anche questo evento è stato seguito da Graziano Tomarchio TV e Calabria Reportage, partner ufficiali della delegazione di Reggio Calabria del Moto Club Polizia di Stato.