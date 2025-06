Successo per “La Vallata delle Grandi Pietre” al Salone del Libro

Un successo importante, per contenuti e partecipazione, che contribuisce ad alimentare i percorsi di valorizzazione e scoperta di un territorio straordinario qual è l’Aspromonte. La presentazione del libro “La Vallata delle Grandi Pietre” di Annamaria Zurzolo, Enzo Galluccio e Antonio Galluccio ha arricchito la proposta culturale dello Stand della Città Metropolitana di Reggio Calabria al Salone del Libro di Torino. Lo scorso 17 maggio gli autori, anche alla presenza del Consigliere metropolitano delegato alla Cultura dott. Filippo Quartuccio e dell’editore Roberto Laruffa, hanno raccontato il loro prezioso lavoro nel contesto della imponente manifestazione organizzata e promossa con il sostegno del Ministero della Cultura.

Una ricognizione sapiente e suggestiva sulla Vallata delle Grandi Pietre, da Montalto fino a San Luca, in un intreccio di immagini e storie capaci di restituire la magia autentica di luoghi incantati. Per ogni pietra sono state raccolte storie e leggende, tra letteratura e testimonianza orale: un percorso di recupero della memoria e di divulgazione della bellezza che apre fronti straordinari per la promozione del massiccio aspromontano.

Il libro presentato a Torino fa parte di una trilogia tematica che si completa con i volumi “Le pietre delle leggende e della storia” e “Sentinelle di pietra”.

Da decenni, Enzo Galluccio e Annamaria Zurzolo operano nel settore della ricerca e della promozione ambientale, paesaggistica e storica del territorio. Il contributo professionale e umano di Antonio Galluccio oggi arricchisce il loro già importante bagaglio di competenze e sensibilità in un quadro di impegno condiviso per il rilancio della Calabria più autentica.