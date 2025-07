Sul tratto di Statale 106 di Torricella la competenza è del comune, Straface “esecutivo provveda a messa in sicurezza in una visione integrata”

Il tratto della Strada Statale 106 che attraversa la località Torricella, purtroppo più volte teatro di gravi incidenti stradali, dal lontano 2007, per effetto di un atto di convenzione tra l’allora Comune di Corigliano calabro e Anas, rientra interamente nella competenza dell’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano.

Non ci possono essere soluzioni diverse da quella che il Comune si faccia carico, subito, della messa in sicurezza di quel tratto

È quanto denuncia e rilancia la Consigliera regionale e comunale, Pasqualina Straface, invitando il Sindaco e l’Amministrazione comunale, alla luce degli atti depositati in Municipio e che dovrebbero essere già a disposizione da anni di Dirigenti e Amministratori, ad un piano di riqualificazione straordinaria di quel tratto di arteria stradale, che al di fuori del manto bituminoso, rientra totalmente nelle competenze comunali. Ed è una necessità impellente anche e soprattutto in ottica di tutela legale dell’Ente.

Occorre sottolinea che nell’area urbana di Torricella l’Esecutivo civico pianifichi subito un’attività di manutenzione volta ad assicurare la pulizia e, quindi, la visibilità lungo la carreggiata e, contestualmente, programmi una nuova fase di regolamentazione del traffico, degli attraversamenti pedonali e l’applicazione di dispositivi di sicurezza stradali.

I problemi ricorda ancora la Consigliera comunale non si risolvono con le parole o con iniziative estemporanee fini a sé stesse. È tempo di passare all’azione.

Per evitare che l’ennesimo sopralluogo del Sindaco con Anas, annunciato nei giorni scorsi, porti a un nulla di fatto, mentre la gente continuerà a perdere la vita su quel tratto di strada, è fondamentale attivarsi subito per realizzare un progetto concreto di messa in sicurezza.

Questo potrebbe includere l’attivazione di fondi extra-comunali, che rappresenterebbero un’opportunità preziosa per intervenire in maniera efficace e tempestiva.

Il problema della sicurezza lungo il tratto urbano della Statale 106 rimane una priorità assoluta e non può più essere ignorato.

In attesa che venga finalmente realizzata la nuova statale tra Sibari (innesto SS534) e il viadotto Coserie dice la rappresentante dell’Opposizione è imperativo garantire un piano straordinario di viabilità che permetta di scaricare il traffico su arterie collaterali.

Per questo motivo aggiunge urge un piano d’azione forte e condiviso che coinvolga Provincia e Regione.

Il Sindaco deve farsi carico di questa istanza e promuovere l’utilizzo delle due arterie parallele (la ex SS106 e il lungomare) per creare una viabilità alternativa alla Statale 106, alleggerendo così il carico sulla strada principale e migliorando la sicurezza per tutti.

È il momento di dimostrare coraggio e lungimiranza realizzando il lungomare unico da Capo Trionto fino a Thurio.

Questa non è un’idea impossibile, né tantomeno possiamo attendere che sia ANAS a realizzarlo come opera compensativa della Sibari-Coserie.

Serve una visione audace, serve la capacità di governo per tradurre le idee in realtà e realizzare quella che, tra l’altro, sarebbe conclude Pasqualina Straface la prima opera utile e significativa dell’avvenuta fusione tra Corigliano e Rossano. Se non ora, quando?