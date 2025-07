Sunsetland Fest, i consiglieri di cdx: “Flop assoluto, stop agli eventi”

“La scena di un’Arena vuota è l’immagine plastica dell’improvvisazione e dell’inadeguatezza con cui questa Giunta continua a gestire gli eventi culturali e turistici della città.

Il tutto per un festival, il Sunsetland Summer Fest, che ha riempito a malapena qualche fila ogni sera, mentre la città assiste desolata all’ennesimo errore nella programmazione da parte di quest’ Amministrazione.

Quando i numeri sono questi, l’unica cosa da fare è ammettere il fallimento e fermarsi.”

A dichiararlo in una nota i consiglieri di centrodestra al Comune di Reggio Calabria, che sottolineano:

“Sin dagli esordi e nel corso dell’ audizione dell’assessore Romeo in Commissione consiliare abbiamo fatto emergere tutte le perplessità sulla trasparenza delle procedure e sull’efficacia dell’investimento, Oggi i numeri parlano chiaro: a fronte di una notevole presenza di turisti in questi giorni, la comunicazione grossolana e l’insuccesso di tutte gli eventi legati a questo festival dimostrano che iniziative come queste non rispondono né a una visione strategica di ritorno turistico né a una reale domanda del territorio”.

“È il caso di ribadirlo: questo evento è costato molto e ha reso pochissimo. I numeri parlano chiaro e sono impietosi: è indispensabile, quindi, lo stop immediato agli eventi previsti e non ancora realizzati nell’ambito del Sunsetland e che i quasi 500 mila euro spesi vengano riallocati su progetti realmente utili per la città concludono i consiglieri.

Le dichiarazioni di chi minimizza il problema, affermando che è normale che ‘qualcuno venga e qualcuno no’, dimostrano l’assoluta mancanza di consapevolezza politica e amministrativa rispetto alla gestione delle risorse pubbliche”.

I consiglieri comunali: