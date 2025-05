Super storie di dei, eroine e supereroi: visita animata per famiglie e bambini a museo

Le storie che da millenni emozionano uomini e donne incontrano i Supereroi al Museo Archeologico Lamentino. Un affascinante viaggio che avrà inizio nella giornata di Sabato 24 maggio dalle ore 17:00 e condurrà i partecipanti alla scoperta del patrimonio locale attraverso un inedito parallelo tra le appassionanti storie degli eroi e delle eroine dell’antichità e le avvincenti gesta dei supereroi contemporanei.

La visita animata svelerà come reperti, toponimi e iconografie del nostro territorio riecheggiano le sfide, il coraggio e i poteri ultraterreni che animano sia gli antichi miti che le moderne saghe eroiche, da Ulisse a Iron Man, dalle Amazzoni a Wonder Woman, da Apollo a Superman e tanti altri. Letture, giochi ed enigmi da risolvere aspettano le famiglie al museo in un’occasione unica per riconoscere nei supereroi di oggi gli archetipi eroici che dall’antichità continuano ad ispirare sogni, paure, emozioni, desideri e gesta straordinarie.

L’attività, a cura dei Servizi Educativi del Museo Archeologico Lametino, è liberamente ispirata al progetto Super!, la serie podcast realizzata per la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura da Chora Media e gratuitamente fruibile sulle principali piattaforme. L’appuntamento inoltre è parte del Maggio dei Libri, la campagna nazionale del Centro per il Libro e la Lettura che si pone l’obiettivo di promuovere il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, e che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali. Il Museo Archeologico Lametino, afferente alla Direzione Generali Musei Nazionali Calabria, è impegnato da anni nell’offerta di servizi educativi pensati per coinvolgere il pubblico di tutte le età nella scoperta del patrimonio culturale del territorio. Attraverso visite guidate interattive, laboratori didattici e attività tematiche, si propone come un luogo di conoscenza dinamico e stimolante. Per questo, Il Museo, tra i sottoscrittori del Patto Locale per la Lettura della Città di Lamezia Terme, integra l’esperienza della visita con attività di promozione della lettura, offrendo un approccio multidisciplinare in un’ampia visione di luogo della cultura accessibile e aperto alla partecipazione della comunità.

drm-cal.lametino@cultura.gov.it o telefonicamente al +39 3351732323. l L’evento avrà inizio alle ore 17:00 con l’accoglienza a cui seguiranno le attività dalla durata complessiva di 1 ora e 30 minuti circa. L’età consigliata per la partecipazione é dai 6 ai 10 anni. La prenotazione é obbligatoria ed é possibile effettuarla via mail:

La partecipazione alle attività è gratuita e il Museo sarà comunque visitabile (ultimo ingresso ore 18:00) con visita guidata al solo costo del biglietto.