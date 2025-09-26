Cosenza
SuperEnalotto: a Belvedere Marittimo (CS) centrato un “5” da oltre 32mila euro
Il SuperEnalotto premia la Calabria.
Nell’estrazione di giovedì 25 settembre, come riporta Agipronews, centrato a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, un “5” da 32.536,27 euro presso il Tabacchi Class in via G.Fiorillo, 96.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).
Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 26 settembre, sale a 56,2 milioni di euro.