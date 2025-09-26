Cosenza

SuperEnalotto: a Belvedere Marittimo (CS) centrato un “5” da oltre 32mila euro

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio3 ore fa
53 Meno di un minuto
superenalotto

Il SuperEnalotto premia la Calabria.

Nell’estrazione di giovedì 25 settembre, come riporta Agipronews, centrato a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, un “5” da 32.536,27 euro presso il Tabacchi Class in via G.Fiorillo, 96.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).

Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 26 settembre, sale a 56,2 milioni di euro.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio3 ore fa
53 Meno di un minuto
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio