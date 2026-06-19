Reggio Calabria
SuperEnalotto, a Caulonia (RC) ad un passo dal “6”: messo a segno un “5” da oltre 26mila
In Calabria sfiorato il “6” al SuperEnalotto.
Come riporta Agipronews, nell’estrazione di giovedì 18 giugno 2026 a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria – presso il “Bar Tabacchi” in Via SS106 Contrada Aguglia, Snc – centrato un “5” da 26.147,30 euro.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).
Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 19 giugno, sale a 181,5 milioni di euro.