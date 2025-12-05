Crotone

SuperEnalotto: a Cirò Marina (KR) centrato un “5” da oltre 42mila euro

Calabria in festa con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 4 dicembre, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 42.840,39 euro a Cirò Marina, in provincia di Crotone, presso il Bar Niagara in via Togliatti, snc.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 5 dicembre, sale a 87,1 milioni di euro.

