SuperEnalotto: a Corigliano-Rossano centrato un “5” da oltre 22mila euro

Il SuperEnalotto sorride alla Calabria.

Nell’estrazione di venerdì 5 dicembre, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 22.256,42 euro a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, presso la Stazione di Servizio Pompeo Frasca in via Provinciale snc.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).

Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 9 dicembre, sale a 88,9 milioni di euro.

