SuperEnalotto, a Corigliano Rossano (CS) centrati due “5” per un totale di oltre 46mila euro

Il SuperEnalotto sorride alla Calabria.

Nel concorso di lunedì 28 aprile, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 23.075,28 euro l’uno a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, entrambi nel Tabacchi Dario Zito in Contrada Cosmo Toscano, sn.

L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma.

Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 29 aprile sale a 25,6 milioni di euro.