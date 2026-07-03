Catanzaro

SuperEnalotto, a Lamezia Terme (CZ) ad un passo dal “6”: messi a segno tre “5” per oltre 55mila

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In Calabria sfiorato il “6” al SuperEnalotto.

Come riporta Agipronews, nell’estrazione di giovedì 2 luglio 2026 a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro presso il “Bar Tropical” in Via delle Terme, 183 – sono stati centrati tre “5” da 18.519,60 euro ciascuno, per un valore totale che supera i 55mila euro.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).

Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 3 luglio, sale a 188,3 milioni di euro.

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