SuperEnalotto, a Lamezia Terme sfiorato il “6”: centrato un “5” da oltre 64mila euro

Graziano Tomarchio 3 ore fa
Calabria in festa con il SuperEnalotto.

Nell’estrazione di giovedì 8 gennaio, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 64.048,75 euro a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, presso il Tabacchi Curcio in corso Giovanni Nicotera, 72.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).

Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 9 gennaio, sale a 102,9 milioni di euro.

