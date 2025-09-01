Reggio Calabria
SuperEnalotto: a Sant’Agata del Bianco (RC) centrato un “5” da 30mila euro
Calabria a segno con il SuperEnalotto.
Nell’estrazione di venerdì 29 agosto, come riporta Agipronews, centrato a Sant’Agata del Bianco, in provincia di Reggio Calabria, un “5” da 30.161,69 euro presso il Bar Winner in piazza del Popolo snc.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 2 settembre, sale a 45,7 milioni di euro.