SuperEnalotto: a Scalea centrato un “5” da oltre 42mila euro

Calabria in festa con il SuperEnalotto.

Nell’estrazione di venerdì 12 settembre, come riporta Agipronews, centrato a Scalea, in provincia di Cosenza, un “5” da 42.013,40 euro presso la Rivendita Tabacchi N°14 in viale I Maggio, 23-25.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).

Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 16 settembre, sale a 51,8 milioni di euro.

