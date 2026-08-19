Crotone

SuperEnalotto, Calabria protagonista: a Cutro (KR) centrato un “5” da oltre 40mila euro

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superenalotto

Calabria vincente con il SuperEnalotto.

Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 18 agosto 2026, a Cutro, in provincia di Crotone, è stato messo a segno un “5” da 40.905,70 euro presso la “Tabaccheria” in Via Nazionale, 317.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 20 agosto, sale a 211,7 milioni di euro.

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Graziano Tomarchio

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