Calabria
SuperEnalotto, Calabria protagonista: realizzati due “5” per oltre 52mila euro
Festa in Calabria con il SuperEnalotto.
Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 16 luglio 2026 nella regione sono stati realizzati due “5” da 26.298,54 euro ciascuno, per un valore complessivo che supera i 52mila euro.
Una vincita è andata a Tropea, in provincia di Vibo Valentia, presso il “Bar” in Via Vittorio Veneto, 38. L’altro premio è andato a nel “Bar Gerace” in Via XXV Aprile, 5 a Crotone.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 17 luglio, sale a 195,2 milioni di euro.