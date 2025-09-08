Calabria

SuperEnalotto: in Calabria centrati due “5” da oltre 63mila euro

Il SuperEnalotto premia la Calabria con due colpi per un totale di 63.501,15 euro.

Nel concorso di venerdì 5 settembre, come riporta Agipronews, a Girifalco (CZ) è stato centrato un “5” da 17.842,64 euro presso l’edicola-cartoleria di piazza Umberto 3.

Il giorno successivo, sabato 6 settembre, un altro “5” è stato realizzato a Reggio Calabria, presso la Tabaccheria di Laganà Antonio in via Manfroce 37 C, con una vincita da 45.658,51 euro.

L’ultimo “6”, da 35,4 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).

Il jackpot per la prossima estrazione di martedì 9 settembre sale a 47,9 milioni di euro.

