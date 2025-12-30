Cosenza

Superenalotto: in provincia di Cosenza centrati due “5” per un totale di 48mila euro

Calabria protagonista con il SuperEnalotto.

Nell’estrazione di lunedì 30 dicembre, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 24.063,06 euro l’uno; il primo a Cosenza presso la Tabaccheria Filice in via Scopelitti, l’altro a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, presso il Bar Pasticceria Gelateria Annarò in via Benedetto Croce, 265.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).

Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 30 dicembre, sale a 98,5 milioni di euro.

