Supermarket della droga a Ricadi: sorpreso ed arrestato dalla Polizia di Stato con diverse tipologie di sostanza stupefacente nella propria abitazione

Nell’ambito di predisposti e mirati servizi di polizia giudiziaria volti alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato, nella mattinata del 04 novembre u.s., ha tratto in arresto un uomo dimorante nel comune di Ricadi, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, unitamente a personale in servizio presso il Posto Fisso di Tropea, hanno concentrato le attività di polizia giudiziaria nella rinomata cittadina costiera effettuando una perquisizione personale e locale nei confronti di un soggetto lì dimorante.

La certosina attività di ricerca svolta dagli operatori ha consentito di accertare come l’uomo fosse in grado di soddisfare le richieste degli assuntori avendo disponibilità, presso la propria abitazione, di diverse tipologie di sostanza stupefacente.

Infatti, nel giardino di proprietà dello stesso, ben occultati sotto delle sterpaglie presenti all’esterno dell’edilizia, sono stati rinvenuti due panetti contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso netto rispettivamente di 99,00 grammi e 88,4 grammi, un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso netto di 51,00 grammi e diverse dosi già confezionate di sostanza stupefacente di tipo hashish e Marijuana pronte per essere vendute al dettaglio.

All’interno dell’abitazione, inoltre, sono stati rinvenuti due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, nonché la somma di € 4.950,00 in banconote di piccolo taglio, circostanze che hanno indotto a ritenere che l’uomo fosse dedito allo spaccio della sostanza ritrovata.

All’esito delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e, al termine degli atti di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione ove è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

In data odierna, il Gip presso il Tribunale di Vibo Valentia ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.