Surprising Calabria: già oltre 50 cantine al press tour

La Calabria del vino si prepara a raccontarsi al mondo.

Con oltre 56 cantine già confermate, l’evento Surprising Calabria, ideato e organizzato da Cronache di Gusto, accende i motori e si annuncia come una delle iniziative più significative per la promozione del territorio e delle sue eccellenze enologiche.

Dal 29 novembre al 2 dicembre, più di trenta tra giornalisti, influencer, buyer e addetti ai lavori percorreranno la regione per scoprire territori, protagonisti e vini che hanno ancora moltissimo da raccontare e da far assaggiare.

La prima tappa sarà a Cosenza, con le cantine del territorio pronte ad accogliere i visitatori e a presentare le loro produzioni.

Le cantine partecipanti:

Provincia di Cosenza

– Tenute Ferrocinto

– Feudo dei Sanseverino

– Serracavallo

– Spiriti Ebbri

– Tenuta del Travale

– Diana

– Tenute Paese

– Spadafora 1915

– Terre di Balbia

– Cervinago

– Tenute Pacelli

– Poderi Marini

– Cantine Viola

– Le Conche

– Acroneo

– Tenuta Santa Venere – Akra Vini di Calabria

Cirò

– Caparra & Siciliani

– Librandi

– Malena Soc. Coop.

– Santoro

– Brigante Cantine e Vigneti

– Senatore Vini

– Cantine Greco

– Calabretta Cataldo

– Cantina Campana

– Caparra Salvatore 81

– Cantina Zito

– Mimmo Vinci

– Vigneti Vumbaca

– Fezzigna Vini

– Vigna De Franco, A Vita

– Arcuri Espedito Vincenzo

– Saverona

– Capoano

– Rocco Pirito

– Romano e Adamo

– Antichi Vigneti Sculco

– Tenuta del Conte

– Cantina Vincenzo Ippolito 1845

– Cantina dell’Aquila

Province di Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia

– Benvenuto Giovanni Celeste

– Casa Comerci

– Antonio Statti

– Cantine Lento

– Baccellieri

– Antonella Lombardo

– Aspromonte Vini

– Tenute De Giglio

– Barone G. R. Macrì

– Nesci

– Cantine Stoli

– Nasciri

– Altomonte

– Tenuta Regina di Sant’Angelo

– Cantine Lavorata

– Tenuta Dieci Mani

L’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo ha sottolineato come la Calabria stia vivendo una nuova fase:

“Dopo le partecipazioni straordinarie alle fiere internazionali, oggi la regione fa scoprire il prodotto-territorio con tutte le sue potenzialità, portando qui giornalisti, buyer e addetti ai lavori.

È un passo decisivo per consolidare l’immagine della Calabria come terra di vini di qualità e di straordinaria ricchezza culturale.”

Il programma prevede anche momenti di confronto e dibattito. Domenica mattina, a Villa Rendano a Cosenza, si terrà un talk con l’assessore Gallo, il direttore di Cronache di Gusto Fabrizio Carrera e tutti i partecipanti al press tour.

Sarà l’occasione per riflettere sul percorso intrapreso e sulle prospettive future di un comparto che vuole crescere e farsi conoscere sempre di più. Una nuova, bella, pagina per questa terra.