Svelata la line up della data del 22 agosto a Catanzaro del Jova Summer Party
Cresce l’attesa per il Jova Summer Party 2026 che farà tappa il 22 agosto a Catanzaro al Calabria Music Arena. Jovanotti svela oggi la line up ufficiale della data calabrese, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.
Guest star Federico Scavo che darà il via alla serata con alcune delle sue hit più iconiche e che accompagnerà Lorenzo sul palco.
Accanto a loro, dal primo pomeriggio, una line up eterogenea e sorprendente che rispecchia perfettamente lo spirito del progetto: contaminazione, energia e libertà musicale.
Sul palco saliranno Molella, Chiello, Ghetto Kumbe, Davide Ambrogio, Francesco Giannini, Maddalena e tanti ospiti a sorpresa.
Un mix di mondi sonori diversi dall’elettronica al pop che trasformeranno la tappa di Catanzaro in una vera e propria festa collettiva in perfetto stile Jova.
Il Jova Summer Party si conferma così non solo come un live ma come un’esperienza immersiva e condivisa, dove musica, pubblico e territorio si incontrano in un unico grande racconto estivo.
I biglietti per il Jova Summer Party sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Per maggiori informazioni: www.tridentmusic.it.
Il Jova Summer Party è sostenuto da:
MAIN PARTNERS
- Banca Ifis
- a2a
- Fanta
- Fiat
- Sephora
- Vivident
OFFICIAL PARTNERS
- Aperol
- Calliope
- Polase
- Vera
OFFICIAL BEER
- Magica Hordeum
OFFICIAL GREEN CARRIER
- Trenitalia
MEDIA PARTNERS
- Radio Italia solomusicaitaliana
- Urban Vision
LONGEVITY PARTNER
- Lucia Magnani Health Clinic
CARRIER PARTNER
- Eventi in Bus
ENVIRONMENTAL PARTNER
- Seda
TECHNICAL PARTNER
- Acme produzioni
- Zeus Sport