Catanzaro

Svelata la line up della data del 22 agosto a Catanzaro del Jova Summer Party

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio14 minuti fa
25 minuto di lettura
Catanzaro - Jova Summer Party

Cresce l’attesa per il Jova Summer Party 2026 che farà tappa il 22 agosto a Catanzaro al Calabria Music Arena. Jovanotti svela oggi la line up ufficiale della data calabrese, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

Guest star Federico Scavo che darà il via alla serata con alcune delle sue hit più iconiche e che accompagnerà Lorenzo sul palco.

Accanto a loro, dal primo pomeriggio, una line up eterogenea e sorprendente che rispecchia perfettamente lo spirito del progetto: contaminazione, energia e libertà musicale.

Sul palco saliranno Molella, Chiello, Ghetto Kumbe, Davide Ambrogio, Francesco Giannini, Maddalena e tanti ospiti a sorpresa.

Un mix di mondi sonori diversi dall’elettronica al pop che trasformeranno la tappa di Catanzaro in una vera e propria festa collettiva in perfetto stile Jova.

Il Jova Summer Party si conferma così non solo come un live ma come un’esperienza immersiva e condivisa, dove musica, pubblico e territorio si incontrano in un unico grande racconto estivo.

I biglietti per il Jova Summer Party sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Per maggiori informazioni: www.tridentmusic.it.

Il Jova Summer Party è sostenuto da:

MAIN PARTNERS

  • Banca Ifis
  • a2a
  • Fanta
  • Fiat
  • Sephora
  • Vivident

OFFICIAL PARTNERS

  • Aperol
  • Calliope
  • Polase
  • Vera

OFFICIAL BEER

  • Magica Hordeum

OFFICIAL GREEN CARRIER

  • Trenitalia

MEDIA PARTNERS

  • Radio Italia solomusicaitaliana
  • Urban Vision

LONGEVITY PARTNER

  • Lucia Magnani Health Clinic

CARRIER PARTNER

  • Eventi in Bus

ENVIRONMENTAL PARTNER

  • Seda

TECHNICAL PARTNER

  • Acme produzioni
  • Zeus Sport
Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio14 minuti fa
25 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio