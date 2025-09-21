Svelato il programma della nuova edizione di “Calabria D’Autore”
Torna anche quest’anno “Calabria D’Autore”, la rassegna culturale che intreccia memoria, identità, musica, letteratura, cinema, archeologia e sapori del territorio, ospitata nella suggestiva Sala Museo FS “Pietro Germi”, presso la Stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina.
Un percorso culturale articolato in dodici appuntamenti, che si snoderanno ogni domenica dal 5 ottobre al 14 dicembre, con un’anteprima speciale sabato 8 novembre.
Il format, ormai atteso dal pubblico calabrese e non solo, propone incontri con protagonisti d’eccezione, ospiti nazionali, momenti musicali e letterari, oltre a degustazioni di eccellenze tipiche del territorio.
📌 CALENDARIO COMPLETO DEGLI APPUNTAMENTI:
-
Domenica 5 ottobre – ore 18:30
“Motori che Passione”
La storia americana di Joe Nastasi – “Mister Lamborghini”
Con Joe Nastasi, Dott. Vincenzo Montemurro, Pino Chillemi
🥂 A seguire: Buffet di prodotti tipici
-
Domenica 12 ottobre – ore 18:30
“Statuaria” – Archeologia e analisi filologico/iconografica
A cura di Antonio Corso e Prof. Daniele Castrizio
🍸 A seguire: Aperitivo Drink
-
Domenica 19 ottobre – ore 18:30
“Lucio Dalla: La storia, il mito” – 4 marzo 1943
Intervento musicale della Scuola di Musica “G. Verdi” di RC
Direzione: M° Sergio Romeo – www.scuoladimusicaverdirc.it
Conducono: Francesco Miroddi e Marco Mauro
🍹 Drink a seguire
-
Domenica 26 ottobre – ore 18:00
“A me la gloria” – Ed. Solferino
Incontro con l’autore Mimmo Gangemi
Dialoga: Francesco Miroddi
🍴 Piccolo buffet finale
-
Sabato 8 novembre – ore 19:30
“Aspettando San Martino”
Degustazione del Novello di Casa Crisera’
📍 Presso la Cantina Crisera’ – Catona (con prenotazione obbligatoria)
-
Domenica 9 novembre – ore 18:00
“Il Molleggiato” – Omaggio ad Adriano Celentano
I momenti più belli della sua carriera cinematografica
Conducono: Marco Mauro, Francesco Miroddi, Luciano Pensabene, Walter Cordopatri
🍷 Degustazione di vino, aspettando San Martino
-
Domenica 16 novembre – ore 18:00
“I Frutti Tropicali del nostro Territorio”
Con la partecipazione di produttori locali e nutrizionisti-biologi
Conduce: Marco Mauro
🍍 Degustazione finale
-
Domenica 23 novembre – ore 18:00
“Show Cooking – I Dolci della Tradizione Natalizia”
Con i Maestri Pasticceri: Paolo Caridi, Antonello Fragomeni, Giovanni Logiudice
Conducono: Marco Mauro e Francesco Miroddi
-
Domenica 30 novembre – ore 18:00
“Soundstories: Rino Gaetano”
A cura di Fulvio Dascola
-
Domenica 7 dicembre – ore 18:00
“I Cinepanettoni”
Storie cinematografiche divertenti di un’epoca cult
Con Marco Mauro, Francesco Miroddi, Luciano Pensabene, Walter Cordopatri
-
Domenica 14 dicembre – ore 18:00
“Profumi Natalizi” – Serata Poetica in Dialetto e Italiano
Conducono: Elena Festa e Pino Cambiera
🍪 Degustazione pre-natalizia
🎟 Ingresso libero fino a esaurimento posti (salvo l’evento dell’8 novembre, su prenotazione).
📍 Tutti gli eventi si tengono presso la Sala Museo FS “Pietro Germi” – Stazione FS RC Santa Caterina.
Un’occasione unica per riscoprire la nostra terra, le sue radici e i suoi talenti, tra arte, passione e gusto.
Calabria D’Autore – Le nostre radici, la nostra storia.