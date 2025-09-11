Sviluppo concreto e non sussidi, Russo “Casa Calabria 100 è la nostra proposta”

«Per parlare di sviluppo servono idee concrete e coraggio. Lo ha dimostrato Roberto Occhiuto in questi anni e lo dimostreremo ancora di più nella prossima legislatura. Non servono elemosine di Stato né sussidi che anestetizzano i territori. Servono visione e strumenti per generare lavoro, investimenti e futuro».

È quanto dichiara Antonio Russo, già sindaco di Crosia e oggi candidato al Consiglio regionale della Calabria con Forza Italia nella circoscrizione nord, lanciando un messaggio chiaro:

«A destra promuoviamo crescita e opportunità, a sinistra – con Tridico e i 5 Stelle – preferiscono distribuire redditi di dignità e bloccare lo sviluppo».

«La vicenda Baker Hughes a Corigliano-Rossano aggiunge Russo è l’esempio lampante di come la sinistra ha tradito il futuro della Sibaritide. Quel colosso industriale era pronto a investire decine di milioni di euro e a creare centinaia di posti di lavoro.

Invece, per ideologia e per cieco pregiudizio, il PD e i 5 Stelle hanno scelto di opporsi assecondando di fatto le posizioni del Sindaco della città. Hanno fatto perdere al territorio un treno che non passerà più.

È una responsabilità storica che porta anche la loro firma e che ha condannato ancora una volta la nostra terra alla marginalità».

«Noi andiamo in direzione opposta incalza Russo. Casa Calabria 100 è il simbolo di questa differenza. Un progetto straordinario voluto dal presidente Occhiuto che prevede fino a 100.000 euro di incentivi per acquistare e ristrutturare case nei borghi interni, quelli più colpiti dallo spopolamento.

Non è assistenzialismo: è sviluppo intelligente, che crea nuova vita, nuova economia e nuove comunità. È la Calabria che non si arrende, che si rilancia partendo dalle proprie radici».

«La mia candidatura conclude Russo nasce per portare questa visione concreta di sviluppo nei territori della Sibaritide e della Sila Greca. Perché parlare di futuro non significa promettere sussidi, ma costruire opportunità. Noi vogliamo dare voce a questa parte di Calabria, che merita dignità, lavoro e prospettive.

È questo il senso del nostro impegno: trasformare le idee in realtà. Perché adesso sì, noi possiamo».