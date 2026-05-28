Sviluppo Sostenibile dell’Ecosistema Silano, Orizzonte Sila detta l’agenda

Sarà la scienziata Domenica Taruscio ad essere insignita del “Premio Orizzonte Sila 2026”.

Giunto alla sua seconda edizione, il Premio è destinato a personalità che si siano distinte, a vario titolo, sui temi dello sviluppo sostenibile.

La cerimonia di premiazione si terrà nel Distaccamento dell’Aeronautica Militare di Montescuro, a Celico (CS), nell’ambito del convegno “Innovazione e sviluppo sostenibile dell’ecosistema silano” sabato 30 maggio, alle ore 16.

Originaria di Cotronei, Domenica Taruscio è tra le più autorevoli esperte, a livello internazionale, nel campo della ricerca sulle malattie rare. Attualmente presiede il “Centro Studi KOS – Scienza, Arte, Società”, nell’ambito del quale ha promosso il progetto “SILA SCIENZA”, finalizzato a valorizzare il rapporto tra salute, ambiente e cultura nel territorio calabrese e a facilitare il nascere di iniziative nei settori dell’informazione e della formazione, nonché dello studio e ricerca, in collaborazione con cittadine e cittadini, secondo i principi della Citizen Science.

L’Associazione “Orizzonte Sila ets”, oltre a promuovere l’omonimo Premio, è nata come laboratorio di idee finalizzato alla valorizzazione del territorio ed è attivamente impegnata su diverse linee progettuali tra cui la realizzazione di un Centro per la conservazione, il restauro e la digitalizzazione di materiale storico audiovisivo, nonché di un museo interattivo; il recupero della Riserva del Tasso, nel Parco Nazionale della Sila, attraverso interventi infrastrutturali e iniziative scientifico-culturali; la promozione, in ambito scolastico, di attività di divulgazione scientifica sui temi dello sviluppo sostenibile e, infine, la realizzazione di interventi legati alla terapia forestale, finalizzati al benessere e, in particolare, alla cura delle patologie respiratorie.

Il convegno, attraverso il contributo di autorevoli relatori, tra cui il Rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, la Dirigente di ricerca del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria Centro Politiche e Bioeconomia), Catia Zumpano, e la stessa Domenica Taruscio, rappresenta un’importante occasione di riflessione sul tema dello sviluppo sostenibile della Sila.

Rivolgeranno i saluti istituzionali il comandante del Distaccamento dell’Aeronautica Militare, Fabio D’Alessandro, il sindaco di Celico, Matteo Lettieri, il commissario del Parco Nazionale della Sila, Liborio Bloise e l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo.

I lavori del convegno, moderati dalla giornalista Antoniezza Cozza, saranno aperti dal presidente dell’Associazione Orizzonte Sila, Fulvio Scarpelli.

Prima dell’inizio dei lavori del convegno, alle 15, è prevista una breve passeggiata dal titolo “Alla scoperta del sentiero terapeutico qualificato della Foresta Incantata”, a cura di Sonia Vivona, tecnologa del CNR-ISAFOM e socia dell’Associazione Orizzonte Sila.

A conclusione dell’evento, il pianista Angelo Guido, docente del Conservatorio Giacomantonio di Cosenza, si esibirà in musiche di Schubert, Chopin, Ravel.

L’evento rientra nel cartellone del “Festival dello sviluppo sostenibile 2026” dell’Asvis (Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile), la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità.

“Anche quest’anno ha dichiarato il presidente Scarpelli stiamo creando un momento importante di ascolto e confronto sui temi della sostenibilità ambientale in Sila.

Siamo orgogliosi di come l’associazione, che rappresenta un magnifico esempio di unione trasversale tra persone appartenenti a diversi ambiti di competenze ed esperienze, sia diventata, in un solo anno di vita, un interlocutore accettato e credibile in materia di valorizzazione e di sviluppo sostenibile da parte degli enti che insistono sul territorio e che si occupano istituzionalmente della materia stessa”.