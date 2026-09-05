Reggio Calabria

Svolta in prefettura a Reggio Calabria, riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia per il comune di Gioia Tauro

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio3 ore fa
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In relazione alle notizie apparse su alcuni organi di stampa e su alcune piattaforme social in merito ai recenti atti intimidatori nei confronti di amministratori (attuali e cessati) del Comune di Gioia Tauro, si rappresenta che si è svolta in Prefettura una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nel corso della quale sono state valutate e adottate le misure più opportune.

Si evidenzia, altresì, che permane elevata l’attenzione riservata da parte delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine al Comune di Gioia Tauro.

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