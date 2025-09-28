Reggio Calabria

Svolta nel turismo per Palmi grazie ai voli Ryanair. Stagione estiva chiusa positivamente

Operatori tustici soddisfatti ma preoccupati dal rincaro dei costi

Palmi (RC), 28 settembre 2025 – A Palmi, in Costa Viola, il bilancio della stagione estiva è rappresentato da un imponente svolta nel settore turistico che quest’anno ha abbondato di visitatori stranieri.

Un incremento dato anche dall’implementazione dei voli Ryanair negli aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia Terme, l’investimento regionale che ha comportato un impatto decisivo sul tipico turismo calabrese, oggi sempre piu estero.

A completare il quadro di una quasi perfetta stagione estiva, mare pulito e un’escalation di migliorie nei servizi.

Seppur dunque volgendo al termine con segno positivo, la stagione non è esente dalle criticità: l’aumento dei prezzi, la scarsa presenza di posti letto e le condizioni meteorologiche non sempre favorevoli ad una vacanza al mare, destano preoccupazione negli operatori turistici che chiedono di calmierare i costi circa le utenze e aumentare il numero di posti letto, permettendo ai visitatori di prolungare il loro soggiorno.

