Svolta storica a Belvedere Marittimo, arrivano 23 telecamere per la videosorveglianza

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro ufficiale in Prefettura a Cosenza per la firma del Patto per l’attuazione della sicurezza urbana.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale di Belvedere Marittimo e su delega del sindaco Vincenzo Cascini, era presente l’assessore alla Francesco Renda.

L’accordo sancisce l’arrivo di un importante e moderno SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, operazione resa possibile grazie a un finanziamento complessivo di 250.000 euro, sostenuto da una quota di cofinanziamento comunale pari a 25.000 euro.

Il progetto prevede l’installazione di 14 telecamere di contesto per il monitoraggio a largo raggio delle aree urbane, a cui si aggiungeranno altri 9 sistemi avanzati di sorveglianza dedicati al controllo dei flussi di traffico.

I dispositivi saranno posizionati in diversi punti strategici del territorio comunale, tra i quali: Piano delle Donne presso la Discoteca Vecchia Fattoria e il Lido Sabbia d’Oro, il Lungomare di Via Fiordaliso nei pressi del Parco Giochi Inclusivo, la zona industriale in Località La Chiana, il Cimitero Comunale, la piazzetta di Località Calabaia, la zona mare di Località Palazzo al confine con il comune di Sangineto, e la zona compresa tra l’asilo nido e la piazzetta in Contrada Laise.

«Questo intervento dichiara l’assessore Francesco Renda rappresenta un fondamentale risultato raggiunto dall’amministrazione comunale prima della fine del mandato elettorale, confermando l’impegno costante verso la sicurezza e la tutela dell’intera comunità.

L’attivazione di tali strumenti garantirà infatti un monitoraggio capillare e continuo di tutto il territorio comunale, offrendo al contempo un efficace mezzo di contrasto all’odioso fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e a ogni forma di degrado urbano e di illegalità.

Un doveroso e sentito ringraziamento va alla Polizia Locale, in particolare al Comandante Ragone e al Vicecomandante Biancamano, per il costante lavoro e l’impegno profuso nella predisposizione tecnica dell’iniziativa» conclude Renda.