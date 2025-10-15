Talento cassanese della danza: Angelica Paternostro conquista la Germania

La giovane Angelica Paternostro, classe 2005, originaria di Cassano All’Ionio, continua a far parlare di sé nel mondo della danza, dopo anni di studio, impegno e dedizione, Angelica è stata recentemente selezionata per entrare a far parte della Junior Company Evolution Dance Platform di Stephen Delattre, in collaborazione con la Delattre Dance Company, con sede a Magonza, in Germania.

Negli ultimi tre anni, Angelica si è formata artisticamente presso il Balletto di Calabria, dove ha potuto affinare la sua tecnica e sviluppare la sua sensibilità artistica sotto la guida del M° Francesco Sorrentino.

Il suo talento l’ha portata a calcare palchi importanti e a ottenere riconoscimenti in diversi concorsi nazionali, distinguendosi sempre per eleganza, espressività e determinazione.

Tra le sue esperienze più significative, figura anche la partecipazione televisiva su Rai 1 al programma Ballando on the Road, occasione che le ha permesso di confrontarsi con artisti di livello nazionale.

Durante l’estate appena trascorsa, ha inoltre lavorato come stagista al Balletto del Sud di Lecce, una delle realtà più prestigiose della danza italiana, arricchendo ulteriormente il suo bagaglio professionale.

Oggi, a soli 20 anni, Angelica rappresenta un orgoglio per Cassano All’Ionio e un esempio di come passione, sacrificio e determinazione possano trasformare un sogno in una carriera concreta.

Il suo percorso in Germania segna l’inizio di una nuova avventura artistica, che siamo certi porterà grandi soddisfazioni e successi.