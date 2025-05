Tappa privacy tour: alla Cittadella due giornate sull’equità digitale

La Regione Calabria ospiterà domani, mercoledì 21 alle ore 14, e dopodomani, giovedì 22 alle ore 9, l’evento “Per un’equità digitale: contrasto ai bias di genere nel trattamento dei dati personali”, realizzato con il supporto e la collaborazione del Gruppo FS.

Una due giorni di studi e approfondimenti per promuovere la cultura del valore dei dati personali e dell’uso responsabile delle nuove tecnologie.

La Calabria è il cuore del nuovo progetto del Garante per la protezione dei dati personali che raccoglie e rilancia i temi del Privacy Tour. Coinvolgerà un pubblico ampio e trasversale con rappresentanti istituzionali e spiccate professionalità del mondo accademico, associativo e imprenditoriale.

Saranno presenti il Collegio dell’Autorità: il presidente Pasquale Stanzione, la vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni, i componenti Agostino Ghiglia e Guido Scorza.

Interverrà il vicepresidente e assessore alla Transizione digitale della Regione Calabria, Filippo Pietropaolo.

A presentare lo studio il professor Salvatore Ammirato, responsabile scientifico del Giudalab dell’Università della Calabria, mentre per il Gruppo FS sarà Felice Lo Gatto, HR PM Office Trasformation & Analytics, a riflettere sulle questioni emerse dalla ricerca. Interverranno fra gli altri Aldo Ferrara (Presidente di Unindustria Calabria), Valter Quercioli (Presidente di Federmanager nazionale) Gianluigi Greco (Università della Calabria e presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale), Pierpaolo Pontrandolfo (Politecnico di Bari e presidente Associazione Italiana Ingegneria gestionale) e Marcello Ravveduto (Comitato scientifico della Fondazione Magna Grecia).

Nel corso del convegno, il dipartimento di Ingegneria meccanica, Energetica e Gestionale dell’università della Calabria, in collaborazione con il dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di Bari presenteranno la loro ricerca scientifica mirata ad analizzare le percezioni dei recruiter sul ruolo dell’intelligenza artificiale nei processi di selezione del personale. In particolare, lo studio ha indagato il livello di consapevolezza dei recruiter rispetto ai bias di genere e la fiducia riposta nei sistemi di IA come strumenti per garantire imparzialità e inclusione.

L’iniziativa, con il supporto della Regione Calabria e il patrocinio del Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza della Regione Calabria, è promossa, oltre che dal Gruppo FS, anche da Digital Angels, Federmanager, Federmanager Minerva, Fondazione Magna Grecia, GPI, Politecnico di Bari, Unindustria Calabria, Università della Calabria, Università degli Studi Roma Tre.