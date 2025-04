Tariffe agevolazioni per la sosta dei veicoli ecologici, la Giunta comunale approva proroga fino al 31 marzo 2026

La Giunta comunale, con delibera n. 63 del 31 marzo 2025, ha approvato la proroga delle agevolazioni tariffarie per la sosta su suolo pubblico dei veicoli ecologici.



L’iniziativa, già precedentemente adottata negli ultimi anni, è stata estesa fino al 31 marzo 2026 con l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento urbano.

Misure confermate

Esenzione totale dalla tariffa di sosta per i veicoli full hybrid, elettrici e a idrogeno, inclusi quelli di cittadini non residenti a Reggio Calabria;

Tariffa agevolata di 200 euro all’anno per i veicoli hybrid, mild hybrid, a metano e GPL destinata ai residenti nella Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche di mobilità sostenibile promosse dall’Amministrazione comunale, in linea con l’Agenda 2030 dell’ONU e la Direttiva Europea 2009/33/CE, che incentivano l’uso di veicoli a basso impatto ambientale.

Il provvedimento si propone di:

Ridurre i costi ambientali, sociali e infrastrutturali del traffico veicolare e della sosta gratuita su suolo pubblico;

Ottimizzare la domanda di sosta minimizzando l’impatto sull’ambiente urbano;

Migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso un uso razionale del territorio;

Disciplinare la sosta per favorire la mobilità pedonale;

Razionalizzare gli spazi di sosta, migliorando la fluidità della circolazione e favorendo l’utilizzo di aree pedonali e ciclabili.

Gestione e modalità di accesso

L’A.T.A.M. S.p.A. sarà responsabile della gestione delle procedure per il rilascio dei contrassegni di sosta e dell’attuazione delle misure previste. Il provvedimento non comporta oneri di bilancio per il Comune e non incide sulle entrate derivanti dalla sosta a pagamento.

L’Amministrazione invita cittadini e visitatori a usufruire di queste agevolazioni, contribuendo così alla realizzazione di una città più pulita e sostenibile.

Modalità di richiesta del permesso

I cittadini interessati potranno presentare domanda esclusivamente online sul sito www.atam.rc.it/html/sosta_titoli.html dove ci sono dettagli a modalità di adesione al provvedimento.

Le agevolazioni sono valide per auto di proprietà, in leasing o in comodato, previa indicazione nella domanda.