Taurianova, accordo tra Comune e Agenzia del Demanio per il riutilizzo a fini culturali dell’ex Pretura

È una sperimentazione dalle finalità culturali ben centrate quella a cui hanno dato vita il Comune e la Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio, che aprono le porte di un altro palazzo taurianovese di pregio storico, l’ex Pretura, per ospitare la tradizionale mostra di Presepi Napoletani allestita dall’associazione Amici del Palco.

“Una prova” altamente suggestiva, questa dal 21 dicembre al 7 gennaio, non solo per la bellezza artistica ormai rinomata degli esemplari visitati ogni anno da un pubblico proveniente da tutta la Calabria, ma anche perché la sinergia tra i due enti pubblici con il Municipio abile a fare “di necessità virtù” vista la chiusura per restauro del luogo annualmente deputato ad ospitare l’esposizione – può diventare foriera di altre future occasioni in cui portare la cultura dentro questo edificio chiuso da anni.

È già da quasi un decennio che la facciata principale del Palazzo di 2 piani, sorgendo sulla centralissima via centralissima via XXIV Maggio, si fa apprezzare con il suo rilievo architettonico classico integro dalle migliaia di visitatori che in estate prendono d’assalto Taurianova in occasione delle performance di arte effimera per cui la città è diventata famosa l’Infiorata e il Concorso Internazionale dei Madonnari e da qui l’idea di ipotizzare un impiego culturale che ne assicuri una fruizione più ampia.

Comune e Agenzia hanno sottoscritto un regolare contratto, con relativo pagamento di un canone di concessione limitato al periodo di utilizzo del solo piano terra dello stabile, ma, visto l’interesse che l’Amministrazione Comunale ha dimostrato verso la valorizzazione delle costruzioni di pregio fra tutte l’ex municipio di Radicena, oggi sede della Biblioteca, Palazzo Loschiavo di recente incamerato dopo una donazione e l’ex asilo Pontalto che diventerà un’accademia di musica non è affatto escluso che l’ex Pretura possa rientrare in un futuro progetto comunale che ne preveda un utilizzo culturale definitivo.

«Intanto dichiara il sindaco Roy Biasi facciamo fruttare questa collaborazione per consentire che non si interrompa la tradizione creata da “Gli Amici del Palco”, e ringrazio l’Agenzia del Demanio, il direttore regionale ing. Giovanni Zito e l’avv. Antonio Arnoni responsabile per la Città Metropolitana della stessa Agenzia, per la tempestività dimostrata nell’accogliere la nostra proposta e per la sensibilità rispetto ai temi culturali che ha mosso i suoi funzionari.

Cosa ci possa riservare il futuro lo vedremo, intanto però voglio sottolineare che l’inaugurazione della mostra in programma per il 21 dicembre ci consente non solo un tuffo nella bellezza dell’arte presepiale, per il quale ringrazio l’associazione a cui il Comune non fa mai mancare il suo fattivo apporto, ma anche il ritorno sebbene per un tempo limitato di un altro palazzo che ha fatto la storia di Taurianova.

Fare in modo che il patrimonio pubblico disseminato in città venga valorizzato conclude il sindaco Biasi rientra tra i nostri obiettivi amministrativi ed è per questo che faremo quanto è nelle nostre possibilità per riflettere, assieme allo Stato che è proprietario dell’immobile, su come evitare che l’immobile subisca il degrado del tempo. Intanto l’invito che rivolgo a tutti, nei giorni in cui la città diventa anche vetrina dell’arte pasticcera dei nostri artigiani del torrone, è di visitare la mostra dei presepi napoletani anche per dare assenso a questa sperimentazione che l’amministrazione comunale propone per ridare finalità pubblica alla nostra ex Pretura, restituendo alla vita sociale questo edificio frontale alla costruenda Casa della Comunità e simbolo di quei fasti del passato che oggi Taurianova sta riconquistando nel campo della cultura e dei servizi».