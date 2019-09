Taurianova: al via la seconda edizione del Concorso d’Arte “Alessandro Monteleone” indetto dal Comune

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di giovani artisti di varie parti d’Italia, la collaborazione di una prestigiosa giuria tecnica e di importanti partner, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Scionti ha inteso bandire il nuovo concorso dedicato alla figura di un importante artista taurianovese.

Un’iniziativa organizzata in sinergia con la professoressa Maria Merita Monteleone, figlia dell’artista, che si inserisce nell’ambito delle attività volte alla valorizzazione, al riconoscimento e alla divulgazione dell’opera del noto artista Alessandro Monteleone (Radicena, 5 febbraio 1897 – Roma, 25 dicembre 1967), scultore e pittore che ha lasciato una traccia indelebile nel panorama culturale del Novecento.

Il concorso è stato istituito dal Comune di Taurianova con il patrocinio e la collaborazione della Regione Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dell’Accademia di Belle Arti di Roma, dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e dell’Associazione culturale e sociale “Prometeus onlus” di Palmi.

Il Concorso è suddiviso in due Categorie: una riservata agli studenti delle Accademie di Belle Arti del territorio nazionale e l’altra aperta a tutti i giovani artisti calabresi di età compresa tra i 18 e 35 anni. Si suddivide in tre Sezioni: Pittura, Scultura e Installazione, Decorazione Urbana e prevede l’assegnazione di premi in denaro ai primi classificati per ciascuna sezione e categoria.

I giovani Artisti possono partecipare in piena libertà di tecnica con una o più opere anche a più Sezioni purché il tema affrontato sia “Il Paesaggio della Calabria ovvero sognando le Città, i Paesi, il Mare, i Monti”, temi cari ad Alessandro Monteleone che li interpretò in molte sue opere (bassorilievi, medaglie, dipinti).

La novità di questa edizione, riguarda in particolare la sezione Decorazione Urbana che prevede oltre a progetti di riqualificazione urbana, come street art e graffiti, anche elementi artistici di arredo modulare per piazze e giardini da realizzarsi con qualsiasi materiale (panchine, cestini, lampioni) pensati in relazione al tessuto urbano e alla realtà architettonica del Comune di Taurianova.

Tutte le opere in concorso saranno valutate e selezionate da una Giuria composta da rappresentanti del mondo accademico e artistico nazionale. I partecipanti dovranno inviare una o più fotografie dimostrative e note esplicative dell’opera che intendono presentare, entro e non oltre le ore 12:00 del 25 novembre 2019, alla Segreteria organizzativa secondo le modalità previste dal Bando scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente.

Taurianova ancora protagonista di un’iniziativa artistica e culturale importante e innovativa, che punta a ricordare e a valorizzare un grande artista e mira a incoraggiare i giovani talenti.