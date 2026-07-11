Taurianova celebra la 26ª edizione del Premio “Araba Fenice”: un riconoscimento all’eccellenza e al merito

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate taurianovese.

Mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 22.00, nella suggestiva cornice di Piazza Vittorio Emanuele II, si terrà la 26ª edizione del Premio “Araba Fenice”, prestigiosa manifestazione organizzata dall’Arcipretura Santi Apostoli Pietro e Paolo di Taurianova, guidata dall’Arciprete don Cesare Di Leo, sotto la direzione artistica della Prof.ssa Cettina Nicolosi.

Giunto alla sua ventiseiesima edizione, il Premio “Araba Fenice” rappresenta ormai una consolidata tradizione culturale e sociale del territorio, nata con l’intento di rendere omaggio a personalità illustri che, attraverso il loro impegno professionale, umano e civile, hanno dato lustro alla nostra terra e contribuito alla crescita della società.Il simbolo dell’Araba Fenice, che rinasce dalle proprie ceneri, incarna perfettamente i valori che il premio intende promuovere: il sacrificio, la resilienza, l’eccellenza e la capacità di trasformare il proprio talento in un servizio per la comunità.

L’edizione 2026 vedrà il conferimento del prestigioso riconoscimento a:

* Compagnia Carabinieri NOR – Sezione Operativa e Stazione Carabinieri di Taurianova, per il costante e prezioso servizio svolto a tutela della legalità e della sicurezza del territorio;

* Prof. Domenico Amuso, Specialista in Chirurgia Generale e Medicina dello Sport, apprezzato professionista che con competenza e dedizione si distingue nel campo medico;

* Prof.ssa Teresa Maria Belziti, Docente di Matematica e Collaboratore del Dirigente Scolastico dell’IIS “Gemelli Careri”, figura di riferimento per generazioni di studenti e per il mondo della scuola;

* Dott.ssa Concettina Epifanio, Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, esempio di alto profilo istituzionale e di straordinario impegno nel campo della giustizia;

* Dott.ssa Giada Fazzalari, giornalista, scrittrice e direttrice de “L’Avanti della Domenica”, che attraverso il suo lavoro di informazione e di promozione culturale continua a dare voce e prestigio alla Calabria;

* Dott. Ezio Romeo, Amministratore di SIGRA Srl, imprenditore che si è distinto per professionalità, visione e capacità manageriali;

* Dott. Fabio Taverna, dell’Antica Pasticceria “Le Chicche” di F. Taverna, ambasciatore dell’eccellenza enogastronomica e della tradizione dolciaria del territorio.

La serata sarà presentata dalla giornalista Dominga Pizzi che accompagnerà il pubblico in un percorso fatto di testimonianze, emozioni e riconoscimenti, celebrando storie di impegno e di successo.

Il Premio Araba Fenice si conferma così non soltanto un momento celebrativo, ma anche un’importante occasione di riflessione sui valori del merito, della cultura, della legalità e del servizio alla comunità, premiando donne e uomini che, con il proprio operato, rappresentano un autentico motivo di orgoglio per Taurianova e per l’intera Calabria.

L’appuntamento è per mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 22.00, in Piazza Vittorio Emanuele II a Taurianova, per una serata all’insegna dell’eccellenza, della cultura e della gratitudine verso chi, con il proprio esempio, contribuisce ogni giorno a rendere migliore la nostra società.

“Onorare il merito, celebrare l’eccellenza, costruire il futuro.”