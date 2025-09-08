Taurianova: continuano ferventi i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Montagna

Taurianova, 8 settembre 2025 – Una tradizione che si lega indissolubilmente alla fervida devozione a Maria Santissima della Montagna quella che caratterizza la città di Taurianova.

I lunghi festeggiamenti in onore alla Vergine testimoniano una profonda riconoscenza del popolo taurianovese a Colei che ha salvaguardato

la città dalle calamità naturali e non solo.

Un momento di profondo raccoglimento è stato registrato questa mattina durante la Celebrazione Eucaristica quando il primo cittadino di Taurianova Roy Biasi ha consegnato le chiavi della città alla Madonna; un segno concreto quanto inequivocabile di una fede radicata nel culto mariano e mista all’emozioni che ogni cittadino taurianovese serba dentro se.

Attesa per domani 9 settembre è invece la giornata dedicata rievocazione del miracolo con la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi Oppido Mamertina – Palmi che segnerà la fine dell’anno giubilare in occasione dei 130 anni dal miracolo.

”Ogni anno la gente viene numerosissima dall’intera città, ma anche dai paesi vicini per invocare ancora una volta Maria, affinché possa volgere lo sguardo non solo verso la nostra città, ma anche verso i suoi figli”- dichiara Don Mino Ciano, parroco della Chiesa Maria Santissima della Montagna.