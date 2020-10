Taurianova: il Gruppo consiliare della Lega del comune di Rosarno si congratula con il nuovo Sindaco avv. Roy Biase

Condividi

Il Gruppo consiliare della Lega del Comune di Rosarno si congratula con il nuovo Sindaco di Taurianova, avv. Roy Biase, per la brillante affermazione e per il successo ottenuto, augurando un buon lavoro e quel cambiamento, anche mentale, che la città merita.

Non può non osservare che queste ultime competizioni elettorali hanno dimostrato di come sia rilevante ed importante la figura dell’uomo e la sua capacità di fornire alle comunità fiducia e prova di capacità.

E la città di Taurianova ha, certamente, premiato la Lega per aver scelto la persona giusta in un momento in cui al cambiamento bisogna coniugare esperienza e capacità.

Gruppo Consiliare della Lega di Rosarno

Giacomo Francesco Saccomanno – Giusy Zungri – Enzo Cusato – Alex Gioffrè