Taurianova innovativa anche al seggio, il plauso di Biasi e Monteleone per i duplicati elettorali possibili al seggio e senza andare al Comune

Il Comune di Taurianova taglia nuovamente per primo il traguardo, e questa volta a beneficiare di questa innovazione decisa dagli Uffici dell’Ente nel campo dei servizi saranno gli elettori.

E’ per venire incontro a loro, infatti, che nei giorni di domenica e lunedì prossimi – negli orari coincidenti con l’apertura dei seggi nelle 20 sezioni disseminate in città sarà il Municipio a “muoversi”, e non i cittadini, per avere il fatidico duplicato della tessera elettorale.

Nei frequentissimi casi di smarrimento, oppure quando lo spazio dedicato ai timbri è pieno zeppo e il documento deve essere rinnovato, oppure per qualsiasi informazione inerente i dovuti aggiornamenti degli elenchi, si eviterà di dover andare al Comune, magari sottoponendosi alle file che spesso ore in alcune ore particolari si formano, e basterà recarsi direttamente nelle scuole dove si va pure ad esercitare il diritto di voto.

In un’unica soluzione, un solo viaggio e senza imprecare per la propria proverbiale disattenzione di chi non si ricorda mai in quale cassetto di casa ha lasciato la tessera, o per i relativi tempi di un nuovo rilascio che si possono allungare, l’elettore troverà lì dove va a votare il personale comunale addetto che sarà pronto alle verifiche del caso per il rilascio che spetta.

Soluzione veloce e utile per l’Ente e per cittadini, questa approntata dal responsabile dell’Ufficio elettorale Giuseppe Gatto, i cui collaboratori guidati da Bruno Ursida saranno ai seggi sempre, tranne una pausa dalle 13 alle 15 nella giornata della domenica.

«Anche in considerazione dell’insidia costituita dalla ampia distribuzione sul territorio comunale dei seggi, tra contrade e centro, frazioni e altre zone periferiche della città commentano in una dichiarazione congiunta il sindaco Roy Biasi e l’assessore al Personale, Simona Monteleone ci sentiamo di esprimere un plauso per questo modo concreto e innovativo di aiutare gli elettori, che così sono dispensati dal coprire percorsi automobilistici che in qualche caso sono anche lunghi.

Va ringraziato per l’encomiabile dedizione dimostrata il personale e per l’originale iniziativa, che ci dicono avere forse pochi precedenti in Calabria, certamente nessuno nella Piana di Gioia Tauro, anche la responsabile dell’Area Amministrativa, dott.ssa Eleonora Zappone, che si è subito attivata per confermare anche nell’imminente fase elettorale la vocazione di Taurianova quale città Smart, intelligente e veloce quando con i suoi servizi comunali deve venire incontri ai cittadini e risolvere i loro disagi piccoli e grandi».