Taurianova, la dedizione silenziosa dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri -Sezione Taurianova- in prima linea per la comunità

Riceviamo e pubblichiamo

Nonostante la calura estiva e il fitto calendario di eventi che anima la Piana di Gioia Tauro, a garantire, viabilità, vigilanza e assistenza ai cittadini, c’è una risorsa preziosa e instancabile: i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Taurianova.

Nel pieno di un’estate particolarmente torrida, che ha visto susseguirsi sagre, feste patronali e manifestazioni di ogni genere, a Taurianova si rinnova quotidianamente l’impegno di un gruppo speciale di cittadini. Al loro interno figurano uomini che, terminato il proprio percorso di servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri, hanno scelto di non fermarsi, mettendo l’esperienza e la professionalità maturate in anni di carriera a disposizione della collettività.

Ma la forza di questa realtà associativa risiede anche nella sua inclusività: dell’Associazione Nazionale Carabinieri fanno parte infatti anche persone non appartenenti direttamente all’Arma, come Soci Familiari e Simpatizzanti, che nel corso degli anni hanno sempre nutrito un profondo rispetto per i Carabinieri e che, credendo fermamente nei loro valori di lealtà, altruismo e servizio, hanno scelto di scendere in campo in prima persona a fianco dei militari in congedo.

La sezione di Taurianova dell’ANC, guidata dal presidente Saverio de Gaetano, rappresenta così un punto di riferimento fondamentale per il territorio. Quasi ogni giorno, i volontari sono impegnati nel presidiare eventi pubblici, gestire flussi di persone, supportare la cittadinanza nelle situazioni di necessità e offrire un prezioso ausilio in contesti sociali complessi.

Quella divisa ideale, che per molti non si indossa più per obbligo professionale ma per pura vocazione, continua a essere un simbolo di rassicurazione. Nell’immaginario collettivo, il cittadino che si rivolge al 112 ritrova in questi volontari la stessa attenzione, lo stesso spirito di servizio e la medesima dedizione.

A loro va il riconoscimento sincero di una comunità che sa di poter contare su una presenza costante, discreta e generosa. Un grazie speciale va rivolto al presidente Saverio de Gaetano e a tutti i volontari della sezione Taurianova, la cui opera quotidiana testimonia come il senso del dovere, il rispetto per le istituzioni e l’amore per il proprio territorio sappiano unire le persone ben oltre la divisa.

Graziano Tomarchio

responsabile comunicazione, Anc Taurianova