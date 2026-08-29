Taurianova, la tradizione si rinnova con l’accensione dei “luppinazzi”. ANIAC: «Una fiera che unisce storia, comunità e territorio»

TAURIANOVA – Una tradizione centenaria che torna ad accendersi nel cuore della comunità. Oggi, in occasione del giorno di “Mbitu”, Taurianova rinnova uno degli appuntamenti più identitari della propria storia popolare con l’accensione dei tradizionali “luppinazzi”, momento particolarmente atteso nell’ambito della fiera.

ANIAC esprime soddisfazione per lo svolgimento dell’iniziativa e rivolge un ringraziamento all’intera Amministrazione comunale di Taurianova, con una menzione particolare all’assessore Antonio Sicari per la disponibilità, la collaborazione e la vicinanza dimostrate nell’organizzazione dell’evento.

Un riconoscimento viene rivolto anche a tutti gli operatori presenti in fiera, che con le proprie attività, gli stand e la partecipazione contribuiscono non soltanto a dare colore e vitalità alla manifestazione, ma anche a sostenere il tessuto commerciale ed economico legato a un appuntamento capace di richiamare numerosi visitatori.

ANIAC ringrazia inoltre il reporter Graziano Tomarchio e le testate giornalistiche e web che hanno dato spazio all’evento, tra cui StrettoWeb e Approdo News, contribuendo a raccontare e valorizzare la manifestazione oltre i confini cittadini.

«Il ringraziamento più importante, sottolineano dall’associazione, va ai cittadini di Taurianova e dei comuni limitrofi, che con la loro numerosa presenza stanno confermando ancora una volta il forte legame con questa tradizione. Li aspettiamo ancora più numerosi negli ultimi due giorni della manifestazione».

La Segreteria nazionale e regionale di ANIAC esprime inoltre apprezzamento per il lavoro svolto sul territorio dal presidente Antonino Corica, dal segretario Domenico Panaia e dall’intero direttivo. Un impegno portato avanti con continuità e presenza, finalizzato alla buona riuscita degli eventi e alla valorizzazione delle tradizioni e delle attività economiche locali.

«Condividiamo e facciamo nostro il messaggio di apprezzamento rivolto al presidente Corica da un suo concittadino – conclude ANIAC – e lo estendiamo al segretario Panaia, sempre in prima linea nell’organizzazione e nella riuscita di queste iniziative».

La Segreteria nazionale e regionale ANIAC