Taurianova registra l’ennesimo successo per la X edizione della “Corrida”: ospite d’eccezione Francesco Nozzolino

Taurianova (RC), 5/09/2025 – Taurianova continua ad emozionare nel pieno dei festeggiamenti in onore della Vergine Santissima della Montagna.

Anche quest’anno, per il decimo anno consecutivo, la “Corrida” di Taurianova riscuote grande successo attirando a se un vasto e nutrito pubblico.

Un evento nato dall’idea di Miriam Sorace e inizialmente circoscritto ad una realtà parrocchiale, ma che nel tempo ha conquistato i taurianovesi e non solo, divenendo uno tra gli eventi più attesi del territorio.

La serata di mercoledì 3 settembre è stata segnata dall’intrattenimento a 360 prevedendo momenti di pura ironia misti all’esibizione di talenti musicali come le piccole Maria Chiara e Celeste di Rosarno, che già dalla tenera età tessono una futura carriera da can

Ospite d’eccezione Francesco Saverio Nozzolino, noto volto della televisione moderna, anch’egli intrattenitore amato dal pubblico italiano.