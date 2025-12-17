Taurianova: ritrovamenti inquietanti nei pressi del cimitero cittadino – INTERVISTA

Taurianova (RC), 17 dicembre 2025 – Un inquietate rinvenimento quello che ha interessato la soglia del cimitero cittadino di Taurinaova. All’apertura dei cancelli, i visitatori si sono ritrovati davanti uno spettacolo tetro che ha suscitato scalpore e preoccupazione: quattro galline sgozzate e smembrate poggiate su piatti bianchi, calici di vino e candele semisciolte di colore nero e rosso.

Sconvolta l’intera comunità taurianovese, si interroga ora sul possibile significato celatosi dietro quei ritrovamenti.

Ad essere allertati sono stati i Carabinieri della Stazione Locale che stanno indagando sull’accaduto.

Secondo quanto afferma il parroco don Cesare Leo, un tale gesto non è attribuibile a vere sette sataniche: egli esclude la pista di una presunta messa nera celebrata nel perimetro cimiteriale, ma di una ragazzata, ossia l’emulazione di un rituale occulto.

“Cio’- afferma don Cesare, dimostra che il male esiste. È un fatto molto grave, ma non deve destare preoccupazione tra i cittadini”.