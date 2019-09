Taurianova: stasera dalle ore 21 la Graziano Tomarchio Production manderà in diretta esclusiva il concerto della banda del 12° Battaglione Fanfara dei Carabinieri – Sicilia

Domenica 08 settembre dalle ore 21 in occasione dei festeggiamenti di Maria SS. delle Grazie a Taurianova, la Graziano Tomarchio Production manderà in diretta facebook esclusiva il concerto della banda del 12° Battaglione Fanfara dei Carabinieri – Sicilia.

La diretta sarà visibile sulle pagine facebook:

https://www.facebook.com/CalabriaReportage

https://www.facebook.com/grazianotomarchioproductions/

Per chi non potesse seguire la diretta, nei prossimi giorni verrà mandato in onda uno speciale della serata anche su alcune reti televisive calabresi.