Taverna si tuffa nel Medioevo: rievocazione storica anima il borgo di Mattia Preti

Taverna (CZ) — Un’importantissima manifestazione medievale, organizzata e promossa dall’Associazione Culturale Trischine, ha avuto luogo il 25 ottobre 2025 trasformando con una rievocazione storica il borgo di Taverna, città famosa per aver dato i natali al celebre pittore seicentesco Mattia Preti, esponente del Barocco Italiano e del Caravaggismo.

Era presente l’Avv. Eliana Carbone, opinionista culturale calabrese, che, immergendosi nell’ambientazione medievale, ha indossato per l’occasione un vestito di Dama, fornito dalla Sartoria Stile d’Epoca srl, che ha messo a disposizione di tutti i partecipanti abiti medievali di ottima manifattura.

L’Avv. Carbone, prima di raccogliere le testimonianze delle personalità autorevoli presenti (il Sindaco Sebastiano Tarantino, il Consigliere Comunale Carmela Vero, il Presidente Armando Poerio Piterà e il Segretario Carmine Mustari), ha pronunciato parole che hanno sottolineato il senso profondo dell’evento: “A Taverna, il tempo non è passato…è solo diventato memoria viva perché, in fondo, ogni volta che la memoria si accende, è come se il cuore di un popolo tornasse a battere insieme.”

Prima che iniziasse a sfilare il Corteo Storico, come da nota stampa, per le antichissime strade del centro storico di Taverna, presso la splendida Chiesa di San Domenico nel locale della Congrega della Madonna del Rosario, il Sindaco Tarantino ha rilasciato la sua dichiarazione all’Avv. Carbone.

Il Sindaco Tarantino ha enfatizzato l’impegno dell’ente promotore e il contributo ottenuto:”Questa manifestazione è molto importante perché è molto sentita e voluta anche dall’Associazione Trischine, che in questi anni si sta impegnando non solo a Taverna ma anche in giro per la Calabria portando in giro il buon nome della città di Taverna. E so che l’Associazione Trischine è beneficiaria di un importante contributo ministeriale, e quindi la proposta progettuale ha passato il vaglio ministeriale ed è stata finanziata, e quindi abbiamo questa rievocazione all’interno della Piazza principale che sicuramente insieme ad altre iniziative rappresenta qualcosa di importante per il Turismo nella nostra Comunità.”

A seguire, è intervenuto il Consigliere Comunale per le politiche sociali Carmela Vero, che ha sottolineato l’importanza della rievocazione delle radici storiche, citando un simbolo di difesa: “Su questo territorio vi sono i resti della Torre del Baiolardo [Immagine dei ruderi della Torre del Baiolardo a Taverna] che è stata costruita per fronteggiare l’invasione Saracena in modo tale da difendere l’intera Calabria dal loro attacco. Quindi c’è proprio una memoria storica e queste tradizioni sono importanti per noi e per il nostro territorio.”

Armando Poerio Piterà, Presidente dell’Associazione Trischine, ha ribadito che la sua associazione opera da decenni con l’obiettivo di riproporre la vita medievale e le religioni, con la finalità di stimolare e invogliare i giovani a proseguire questo cammino.

Carmine Mustari, Segretario dell’Associazione, ha infine sottolineato l’aspetto formativo e il coinvolgimento dei più piccoli: “Questa manifestazione fa rivivere le tradizioni e quest’anno sono stati coinvolti in quest’evento anche i bambini delle scuole, perché è un momento formativo importante per la crescita di una persona, per una identità globale e storica qui a Taverna.”

La manifestazione si è conclusa con la sfilata del Corteo Storico e l’esibizione di un piccolo Esercito Storico di soldati, che hanno effettuato dimostrazioni operative con l’uso di fucili d’epoca, svolgendosi in un clima gioioso di festa e di rievocazione storica.