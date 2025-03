Tavolo della Cultura, un nuovo incontro a Palazzo San Giorgio in vista delle iniziative della Primavera Reggina

Il confronto tra l’Amministrazione comunale e le realtà associative della città prosegue anche in vista della programmazione delle attività culturali che animeranno la Primavera Reggina. Le attività del tavolo della Cultura promosso dal Comune sono ripartite con un incontro operativo, tenutosi nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, contraddistinto ancora una volta da spirito costruttivo, ascolto e reciproca collaborazione.

Come ha ribadito nell’occasione il sindaco Giuseppe Falcomatà, il presupposto principale della sinergia, che va ormai consolidandosi, è l’approccio partecipato e condiviso alle politiche culturali maturato anche grazie alla recente esperienza della candidatura a Capitale italiana della Cultura 2027.

Tante le proposte e i contributi portati al tavolo da parte di molti referenti delle associazioni che hanno partecipato all’incontro sia in presenza che in videoconferenza. Nell’occasione il primo cittadino ha illustrato alcuni degli eventi già programmati o in fase di organizzazione da parte dell’Amministrazione comunale, anche in collaborazione con associazioni del territorio. Altrettanto hanno fatto gli esponenti dei sodalizi intervenuti nel corso dell’incontro.

L’obiettivo condiviso è di integrare le proposte confluite al tavolo della Cultura per arrivare a una programmazione omogenea e coerente che possa essere presentata in anticipo rispetto alla ricorrenza di San Giorgio, a quanti, turisti e cittadini, vorranno vivere il fermento culturale della Primavera reggina.