Tavolo tecnico all’Asp sull’autismo, Cannizzaro “abbiamo trovato la strada tecnico burocratica per assicurare aiuto concreto”

“Questo è davvero un bel giorno per coloro che, direttamente e indirettamente, convivono con i disturbi dello spettro autistico, perché siamo riusciti, lavorando in sordina e con sinergia d’intenti tra le parti, ad ottenere un grande e tangibile risultato, vale a dire l’individuazione di risorse e percorsi necessari per la realizzazione di progetti sperimentali mirati al miglioramento delle condizioni di salute di tutti i soggetti autistici del territorio.”

A dirlo è il deputato reggino Francesco Cannizzaro, promotore di un tavolo tecnico presso l’ASP di Reggio Calabria, al termine del quale si è addivenuti ad una decisiva svolta nel complesso iter di supporto ai soggetti con autismo, una questione che negli anni non aveva reso vita facile alle famiglie del nostro territorio, tutt’altro.

“Grazie a questo intervento deliberato dall’ASP alla fine di un lungo e costruttivo confronto che abbiamo avviato con una prima riunione il 28 marzo spiega Cannizzaro abbiamo trovato la strada tecnico-burocratica per garantire interventi socio-abilitativi per la complessa platea dei pazienti con diagnosi di spettro autistico.

Abbiamo dato una risposta concreta e rapida alle istanze che mi erano state sottoposte da Angela Villani, Presidente dell’Associazione ‘Il volo delle farfalle’, attraverso l’interessamento di Mary Caracciolo, con la quale abbiamo collaborato per arrivare ad una soluzione efficace.

Una questione di cui ho immediatamente interessato il Presidente Roberto Occhiuto, nella qualità di Commissario alla Sanità, e che ha trovato pronta risposta nell’impeccabile e rapido intervento del Direttore generale dell’ASP, la brillante Lucia Di Furia, e di tutta la sua qualificata struttura.

Come ormai siamo abituati a fare chiosa Cannizzaro – noi le risposte le diamo a risultato ottenuto, dopo aver lavorato in silenzio.”

“In piena sintonia con la Regione Calabria aggiunge il Direttore generale Di Furia l’ASP di Reggio Calabria ha individuato il percorso sperimentale finalizzato a garantire gli interventi socio-abilitativi individualizzati, finalizzati al potenziamento e raggiungimento delle abilità e capacità funzionali, per i pazienti affetti da disturbo dello spettro autistico.

Un percorso condiviso anche con l’Associazione ‘Il Volo delle Farfalle’. La sperimentazione consentirà di mantenere la presa in carico globale dei pazienti autistici e implementare, anche attraverso progetti di vita individuali percorsi qualificanti socio- assistenziali.”

“Grazie alla propositiva e decisiva mediazione dell’onorevole Cannizzaro, all’interessamento del Presidente Occhiuto ed al tempestivo intervento dell’Asp attraverso la prontezza del suo Direttore afferma Angela Villani è stato raggiunto un risultato che non rappresenta solo un punto d’incontro, bensì l’inizio di un importante percorso che segnerà il solco anche per il futuro, senza badare solo a tamponare i problemi del presente.

Da oggi ci saranno meno discriminazioni sanitarie. Si stanno così creando, attraverso la Regione Calabria, i presupposti di un cammino che non riguardi soltanto una sparuta minoranza di soggetti, ma tutti, tracciando le linee guida del domani.

Sono emozionata perché è qualcosa che non si era mai verificato prima. Ringrazio il Presidente e l’Onorevole per il delicato ruolo svolto, dando la possibilità di trovare una soluzione concreta e immediata. Finalmente non avremo bisogno di rivolgerci ai tribunali per avere ciò che spetterebbe di diritto a ciascun soggetto autistico.”