Tavolo vulnerabilità in prefettura a Catanzaro

Nella giornata odierna si è riunito in Prefettura il tavolo sulle vulnerabilità preposto, sulla base di precise prescrizioni normative ed indirizzi ministeriali, ad affrontare le questioni migratorie poste dalle specifiche condizioni delle persone vulnerabili, tra cui: minori, minori non accompagnati, persone con disabilità, anziani, donne in gravidanza, genitori soli con figli minori, vittime di tratta, persone affette da gravi patologie fisiche o disturbi mentali, nonché dei soggetti sottoposti a violenze.

Agli odierni lavori hanno preso parte la Presidente del Tribunale dei minori di Catanzaro, rappresentanti della Regione Calabria, Rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Catanzaro, delegati dell’Asp di Catanzaro, esponenti delle Organizzazioni umanitarie ed Associazioni del terzo settore.

Sulla scorta degli indirizzi ministeriali, si è avuto modo di focalizzare l’attenzione sulle maggiori problematiche che il settore di accoglienza presenta, valutando al contempo modalità di monitoraggio e di raccordo idonee a limitare, fino ad arginare, le predette problematiche.

“Fornire procedure e strumenti ha precisato l Prefetto Castrese De Rosa cui ricorrere per la presa in carico delle persone vulnerabili in tutte le fasi dell’accoglienza, dal momento dell’ingresso sul territorio è lo scopo primario del tavolo.”

Rimane fermo l’impegno condiviso a riunire periodicamente l’Organismo, in composizione plenaria o settoriale in base agli argomenti da trattare, al fine precipuo di garantire sempre maggiori livelli di accoglienza e di integrazione per le categorie dei vulnerabili.