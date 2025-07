Taxi, si cambia: la proposta del Gruppo Red votata all’unanimità in Consiglio comunale

E’ stato approvato con voto unanime da parte del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, dopo il primo ok dato dalla VI Commissione Consiliare, il regolamento comunale per la disciplina dei servizi pubblici di linea (servizio taxi e servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura).

Il testo ampiamente discusso nella Commissione Attività Produttive con le parti sociali ed i dirigenti interessati sotto la guida di Carmelo Versace è stato relazionato dal Consigliere Comunale del Gruppo R.E.D. Antonino Castorina il quale ha specificato le sostanziali novità introdotte con il regolamento oltre ai nuovi criteri di controllo e verifica del rispetto delle tariffe.

Durante il Consiglio Comunale è intervenuto anche il Consigliere Comunale Giuseppe Giordano ed i consiglieri di minoranza Milia e Ripepi a supporto della proposta di regolamento illustrata da Versace e Castorina.

Durante i lavori della VI Commissione Consiliare era stata audita la dottoressa Giuditta Margherita Nunnari del settore Attività Produttive che ha illustrato la necessità di un’ulteriore delibera di giunta per stabilire le tariffe applicabili sebbene già da ora sono operative tutte le scontistiche, previste nel testo per i luoghi di interesse turistico ed Universitario, per gli ospedali e le carceri, per gli studenti Universitari e le donne in stato di gravidanza.

Nel corso del confronto, i consiglieri hanno evidenziato l’importanza di un approccio collegiale per migliorare e potenziare il sistema di mobilità urbana, rendendolo più accessibile ed economicamente sostenibile per i cittadini e quale elemento di integrazione all’importante lavoro che si è fatto con Atam spiegano Carmelo Versace ed Antonino Castorina

Il nuovo regolamento introduce misure per favorire anziani, donne in gravidanza e cittadini diretti a presidi ospedalieri, al carcere o in luoghi di interesse turistico e culturale, prevedendo agevolazioni tariffarie e maggiore trasparenza sui costi del servizio oltre che un sistema di pubblicità delle tariffe e delle relative scontistiche.

Nel nuovo regolamento anche una serie di obblighi in capo ai tassisti relativi proprio alla pubblicità delle tariffe, all’utilizzo del tassametro ed a costi fissi per determinate tratte.