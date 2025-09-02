Teatro Mobile porta Lucrezio a Piazza Nuova del Rione Marconi 

Domani 3 settembre alle ore 19:00, i suggestivi spettacoli del Teatro Mobile approdano alla Piazza Nuova del Rione Marconi con il “De Rerum Natura” di Lucrezio.

La compagnia Teatro Mobile, pioniera dello spettacolo site specific in cuffia, propone la lettura di parti del De Rerum Natura alternando la lingua originale latina, in metrica con le traduzioni di Milo De Angelis e Luca Canali, alla lettura in italiano ad opera dell’attore Paolo Musio.

Ricordiamo che il format del Teatro Mobile è quello di un “viaggio in cuffia” itinerante in cui i testi vengono adattati ai luoghi in cui agiscono gli attori rendendo il posto palcoscenico e trasformandolo da contenitore a contenuto.

Il pubblico diventa protagonista entrando nelle scene e divenendo esso stesso scena; esperienze già particolarmente apprezzate nei primi tre spettacoli in agosto oltre che nella prima edizione di “Reggiofest” di due anni fa.

Attraverso il ritmo della grande poesia, prende vita l’energia comunicativa di Lucrezio: un invito a tornare alle radici del pensiero razionale per rileggere il nostro presente.

Tra i temi centrali, la brevità e la preziosità della vita, la metamorfosi incessante della materia, la ribellione del clinamen: quella deviazione minima e imprevedibile degli atomi che apre la possibilità alla libertà e alla scelta.

Ad accompagnare le letture di Paolo Musio le sonorizzazioni di Riccardo Ancona; compositore, che attraverso schemi matematici, costruisce un universo acustico di “atomi sonori”: vibrazioni, collisioni, consonanze e dissonanze che restituiscono la visione di Lucrezio, tra conflitto ed armonia in eterna trasformazione.

Un’esperienza immersiva in cui poesia, filosofia e musica si intrecciano per orientare lo sguardo verso il presente con lucidità e coraggio; un’opportunità ulteriore di narrare le nostre periferie con una poetica teatrale che adatta grandi classici con tecniche e linguaggi estremamente contemporanei per una fruizione immediata e coinvolgente.

La data del Rione Marconi apre gli eventi di settembre che proseguiranno giovedì 4 settembre, alle ore 18:00 (con partenza da Piazza Leopoldo Trieste a Parco Lineare Sud – Area Verde di Calamizzi), con la lettura in movimento dell’Eneide, fino al mare di Paolo Musio. Sonorizzazione di Francesca Fabrizi e musica dal vivo di Felice Zaccheo

Alle ore 19:30, invece, “La follia del Potere: Caligola e Nerone frammenti da Albert Camus”: di Pina Catanzariti

con Fabrizio Parenti e Raffaele Gangale. Ambiente sonoro e musica dal vivo di Felice Zaccheo; regia di Marcello Cava.

Ricordiamo che tutti gli spettacoli sono gratuiti ma, per ragioni organizzative, richiedono prenotazione obbligatoria on line sul nostro sito: www.teatromobile.eu/progetti/teatro-mobile-per-reggio-calabria-sud-2025.html . Sul sito è consultabile anche il programma degli altri eventi.

L’iniziativa è promossa dal comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “Reggiofest2025: cultura diffusa” e finanziata a valere sul fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della direzione generale spettacolo del ministero della cultura.